Aroundtown Aktie

WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939

13.04.2026 13:47:46

Aroundtown SA: Release of a capital market information

Aroundtown SA (IRSH)
13-Apr-2026 / 13:47 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Disclosure pursuant to Art. 5 Sec. 1 lit. b) and Sec. 3 of the Regulation (EU) No 596/2014 (MAR) in conjunction with Art. 2 Sec. 2 and Sec. 3 of the Commission Delegated Regulation (EU) No 2016/1052 – 11 Interim Announcement

In the period from 7 April 2026 up to and including 10 April 2026, Aroundtown SA bought back a total of 7,587,215 shares of Aroundtown SA under the share buyback program; on 26 January 2026, Aroundtown SA disclosed pursuant to Art. 2 Sec. 1 of the Commission Delegated Regulation (EU) No 2016/1052 the beginning of the share buyback on 26 January 2026.

The overall volume of the shares bought back daily and the daily volume-weighted average stock market prices of the shares per trading venue are as follows:

Date Aggregate
volume		 Average
Purchase Price
in €		 Trading
venue
07.04.2026 1,020,394 2.4503  XETA
07.04.2026 824,083 2.4484  CEUX
07.04.2026 155,230 2.4544  TQEX
07.04.2026 33,537 2.4503  AQEU
08.04.2026 1,215,457 2.5892  XETA
08.04.2026 827,092 2.5873  CEUX
08.04.2026 152,890 2.5937  TQEX
08.04.2026 78,790 2.5923  AQEU
09.04.2026 1,128,088 2.5104  XETA
09.04.2026 463,114 2.5104  CEUX
09.04.2026 149,602 2.5160  TQEX
09.04.2026 10,310 2.5320  AQEU
10.04.2026 1,004,538 2.5254  XETA
10.04.2026 348,486 2.5257  CEUX
10.04.2026 138,019 2.5243  TQEX
10.04.2026 37,585 2.5283  AQEU
Totals 7,587,215 2.5209  

The purchases of the Aroundtown SA shares were carried out by a bank commissioned by Aroundtown SA, with trading limited to the trading venues Xetra (XETA), CBOE Europe (CEUX), Turquoise Europe (TQEX), and Aquis Exchange Europe (AQEU).

The purchases are also published on the website of Aroundtown SA at https://www.aroundtown.de/investor-relations/equity/share/share-buy-back/.

Berlin, 13 April 2026

Aroundtown SA
Board of Directors


Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
ISIN: LU1673108939, LU1673108939, XS1634523754, XS1752984440, XS2017788592, XS2027946610, XS2287744721, XS1586386739, XS1639847760, XS1700429308, XS1753814141, XS1761721262, XS1815135352, XS1879567144, XS1877353786, XS1901137106, XS1905592546, CH0460054437, XS1964701822, XS1966277748, XS1980255779, XS1999746370, XS2023873149, XS1843435501, XS2273810510, XS2421195848, XS2799493825 , XS2812484728, XS2812484215, XS2860457071 , XS3070545234 , XS3196024296 , XS3205709309 , CH1477661297 , XS3250457010, XS3255373964, XS3285553361, CH1526684712, AU3CB0330991, AU3CB0330983
Category Code: MSCL
TIDM: IRSH
LEI Code: 529900H4DWG3KWMBMQ39
Sequence No.: 423775
EQS News ID: 2307214

 
End of Announcement EQS News Service

