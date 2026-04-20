Aroundtown Aktie

WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939

20.04.2026 11:41:56

Aroundtown SA: Release of a capital market information

Aroundtown SA (IRSH)
Aroundtown SA: Release of a capital market information

20-Apr-2026 / 11:41 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Disclosure pursuant to Art. 5 Sec. 1 lit. b) and Sec. 3 of the Regulation (EU) No 596/2014 (MAR) in conjunction with Art. 2 Sec. 2 and Sec. 3 of the Commission Delegated Regulation (EU) No 2016/1052 – 12 Interim Announcement

In the period from 13 April 2026 up to and including 17 April 2026, Aroundtown SA bought back a total of 10,179,032 shares of Aroundtown SA under the share buyback program; on 26 January 2026, Aroundtown SA disclosed pursuant to Art. 2 Sec. 1 of the Commission Delegated Regulation (EU) No 2016/1052 the beginning of the share buyback on 26 January 2026.

The overall volume of the shares bought back daily and the daily volume-weighted average stock market prices of the shares per trading venue are as follows:

Date Aggregate
volume		 Average
Purchase Price
in €		 Trading
venue
13.04.2026 1,054,659 2.4931  XETA
13.04.2026 556,549 2.4912  CEUX
13.04.2026 142,701 2.4946  TQEX
13.04.2026 86,191 2.4955  AQEU
14.04.2026 1,032,143 2.5876  XETA
14.04.2026 724,110 2.5882  CEUX
14.04.2026 145,607 2.5875  TQEX
14.04.2026 43,838 2.5847  AQEU
15.04.2026 1,098,997 2.6503  XETA
15.04.2026 803,012 2.6494  CEUX
15.04.2026 146,857 2.6488  TQEX
15.04.2026 82,166 2.6463  AQEU
16.04.2026 1,133,190 2.6200  XETA
16.04.2026 646,507 2.6162  CEUX
16.04.2026 147,651 2.6283  TQEX
16.04.2026 34,345 2.6223  AQEU
17.04.2026 1,265,973 2.6024  XETA
17.04.2026 839,775 2.6021  CEUX
17.04.2026 146,211 2.6022  TQEX
17.04.2026 48,550 2.6188  AQEU
Totals 10,179,032 2.5930  

The purchases of the Aroundtown SA shares were carried out by a bank commissioned by Aroundtown SA, with trading limited to the trading venues Xetra (XETA), CBOE Europe (CEUX), Turquoise Europe (TQEX), and Aquis Exchange Europe (AQEU).

The purchases are also published on the website of Aroundtown SA at https://www.aroundtown.de/investor-relations/equity/share/share-buy-back/.

Berlin, 20 April 2026

Aroundtown SA
Board of Directors


Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
ISIN: LU1673108939, LU1673108939, XS1634523754, XS1752984440, XS2017788592, XS2027946610, XS2287744721, XS1586386739, XS1639847760, XS1700429308, XS1753814141, XS1761721262, XS1815135352, XS1879567144, XS1877353786, XS1901137106, XS1905592546, CH0460054437, XS1964701822, XS1966277748, XS1980255779, XS1999746370, XS2023873149, XS1843435501, XS2273810510, XS2421195848, XS2799493825 , XS2812484728, XS2812484215, XS2860457071 , XS3070545234 , XS3196024296 , XS3205709309 , CH1477661297 , XS3250457010, XS3255373964, XS3285553361, CH1526684712, AU3CB0330991, AU3CB0330983
Category Code: MSCL
TIDM: IRSH
LEI Code: 529900H4DWG3KWMBMQ39
Sequence No.: 424451
EQS News ID: 2311198

 
End of Announcement EQS News Service

