Aroundtown SA: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Aroundtown SA hat am 04.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,260 EUR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 398,3 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 384,8 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,610 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatte Aroundtown SA ein EPS von 0,050 EUR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 1,54 Milliarden EUR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,54 Milliarden EUR umgesetzt.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 0,604 EUR je Aktie sowie einem Umsatz von 1,54 Milliarden EUR gelegen.

Redaktion finanzen.at