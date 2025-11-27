Aroundtown SA stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Aroundtown SA hat am 26.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,17 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,090 EUR je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 127,6 Millionen EUR – eine Minderung von 67,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 386,7 Millionen EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.at