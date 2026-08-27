Aroundtown SA stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Aroundtown SA hat am 26.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,03 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,120 EUR je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,37 Prozent auf 382,0 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 380,6 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at