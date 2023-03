Aroundtown schreibt Nettoverlust und zahlt keine Dividende

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Immobilienkonzern Aroundtown hat im vergangenen Jahr einen Verlust geschrieben. Als Grund führt das Unternehmen Immobilienabwertungen und Goodwill-Wertminderungen an. An die Aktionäre soll aufgrund von makroökonomischen Unsicherheiten keine Dividende für 2022 ausgezahlt werden. Für 2021 hatten die Aktionäre 0,23 Euro erhalten.

Wie das Unternehmen mitteilte, lag der Nettoverlust bei 457 Millionen Euro, was einem Verlust je Aktie von 0,58 Euro entspreche. Die Nettomieteinnahmen stiegen in den zwölf Monaten um 13 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro, was vor allem auf die Konsolidierung von Grand City Properties zurückzuführen sei. Auf vergleichbarer Basis legten die Mieteinnahmen 3,5 Prozent zu.

Der FFO 1, eine in der Immobilienwirtschaft gängige Kennziffer für die operative Ertragskraft, stieg um 3 Prozent auf 363 Millionen Euro. Je Aktie lag der FFO 1 bei 0,33 (Vj: 0,30) Euro.

