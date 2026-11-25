Aroundtown Aktie
WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939
|
25.11.2026 08:17:44
Aroundtown sieht Einmalgewinn von über 1 Mrd Euro bei Erwerb LEG-Anteil
Von Ulrike Dauer
DOW JONES--Aroundtown rechnet mit einem Einmalgewinn von mehr als 1 Milliarde Euro im Zusammenhang mit dem Erwerb der 24,98-prozentigen Beteiligung am Düsseldorfer Wohnimmobilienkonzern LEG.
Die Aktien seien durch die Aroundtown-Tochter Grand City Properties (GCP) "mit einem erheblichen Abschlag auf den Buchwert erworben worden", teilte der Luxemburger MDAX-Konzern mit.
Aroundtown bestätigte, dass der Konzern die LEG-Beteiligung als Finanzinvestition ansieht und dass diese nach Finanzierungskosten zu einem FFO-I-Zuwachs von rund 20 Prozent führen dürfte. Unterstützt werde dies durch die stabilen und wiederkehrenden Dividenden von LEG. Die volle Auswirkung über eine gesamte Periode hinweg werde sich im kommenden Geschäftsjahr zeigen. LEG zähle mit einem Portfolio von rund 20 Milliarden Euro zu den größten Wohnimmobilienunternehmen Deutschlands und werde den Anteil des Wohnimmobiliensegments bei Aroundtown signifikant erhöhen. Aroundtown bekräftigte, dass das Unternehmen seinen LEG-Anteil nach eigenem Ermessen opportunistisch auf bis zu 29,9 Prozent aufstocken kann. Ebenso kann er die Investition je nach Marktbedingungen jederzeit ganz oder teilweise veräußern.
Die LEG-Investition ergänze eine Reihe wertsteigernder Maßnahmen bei Aroundtown im Laufe des Jahres 2026. Unter anderem hat Aroundtown seinen Anteil an GCP auf 85 Prozent erhöht von 62,5 Prozent.
Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_
DJG/uxd/cbr
(END) Dow Jones Newswires
November 25, 2026 02:18 ET (07:18 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Aroundtown SA
|
15:58
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.at)
|
12:26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
07:53
|Aroundtown erhöht Gewinnziel 2026 am unteren Ende - 2 Co-CEOs ab Ende 2026 (Dow Jones)
|
24.11.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX am Dienstagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
23.11.26
|Handel in Frankfurt: MDAX beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
23.11.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX am Nachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
19.11.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen am Mittag zu (finanzen.at)
Analysen zu Aroundtown SA
|11:04
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:38
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
|03.11.26
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Aroundtown Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:04
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:38
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
|03.11.26
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Aroundtown Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|26.08.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|27.05.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|21.04.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|05.03.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|11:04
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Aroundtown Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:38
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
|03.11.26
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.08.26
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.26
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Aroundtown SA
|1,66
|6,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTech-Sektor bleibt schwach: Dow tiefer -- ATX kräftig im Minus -- DAX leichter -- Asiens Börsen letztlich tief in der Verlustzone
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich zur Wochenmitte deutlich leichter. Der deutsche Aktienmarkt notiert schwächer. Der Dow zeigt sich in Rot. In Fernost waren am Mittwoch negative Vorzeichen zu beobachten.