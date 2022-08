Aroundtown steigert Gewinn und bestätigt Jahresausblick

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Immobilienkonzern Aroundtown hat im ersten Halbjahr dank gestiegenen Miteinnahmen den Gewinn gesteigert. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte das im MDAX notierte Unternehmen.

Die Nettomieteinnahmen stiegen in den sechs Monaten per Ende Juni um 34 Prozent auf 613 Millionen Euro, was laut Mitteilung vor allem auf die Konsolidierung von Grand City Properties zurückzuführen ist und eines Wachstums der Miteinnahmen auf vergleichbarer Basis von 2,3 Prozent. Das flächenbereinigte Mietwachstum ohne Hotels betrug 2,9 Prozent.

Der FFO 1, eine in der Immobilienwirtschaft gängige Kennziffer für die operative Ertragskraft, stieg um 8 Prozent auf 186 Millionen Euro. Je Aktie lag der FFO 1 bei 0,17 (Vj: 0,15) Euro. Der Nettogewinn stieg auf 471 (362) Millionen Euro, gestützt von 401 Millionen Euro an Neubewertungs- und Kapitalgewinnen.

Für das laufende Jahr peilt Aroundtown einen FFO 1 von 350 bis 375 Millionen Euro an bzw. je Aktie von 0,31 bis 0,34 Euro. Im Vorjahr lag der FFO 1 bei 353 Millionen Euro bzw 0,30 Euro je Aktie. Den Aktionären winkt für 2022 eine Dividende von 0,23 bis 0,25 Euro je Anteilsschein. Für 2021 bekommen sie 0,23 Euro.

