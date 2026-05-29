Aroundtown stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Aroundtown hat am 27.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,12 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,420 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 444,2 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 397,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at