Aroundtown Aktie
WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939
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12.08.2026 07:12:38
Aroundtown-Tochter Grand City Properties bestätigt Prognsoe
LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Wohnungsanbieter Grand City Properties (GCP) (Grand City Properties) liegt dank höherer Mieteinnahmen auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Die Nettomieteinnahmen legten in den ersten sechs Monaten im Vergleich zum Vorjahr um drei Prozent auf etwas mehr als 219 Millionen Euro zu. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) zog im ersten Halbjahr ebenfalls um drei Prozent auf 174 Millionen Euro an, wie das zum Immobilienkonzern Aroundtown (Aroundtown SA) gehörende Unternehmen am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Die für die Immobilienbranche wichtige Kennziffer FFO1 als Gradmesser für das operative Ergebnis ging jedoch wegen höherer Finanzierungskosten um vier Prozent auf 91,5 Millionen Euro zurück. 2026 rechnet GCP mit einem Anstieg der Nettomietteinnahmen von rund dreieinhalb Prozent und einem FFO1 von 175 bis 185 Millionen Euro und damit etwas weniger als im Vorjahr./zb/stk
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|1,12%
|Grand City Properties S.A.
|9,55
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