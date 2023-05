Aroundtown- und United Internet-Aktien uneins: JPMorgan-Experte erwartet Änderungen rechnet im Stoxx 600 für deutsche Unternehmen

Im breiten Stoxx Europe 600 dagegen sieht dies anders aus. Hier rechnet JPMorgan-Experte Pankaj Gupta mit insgesamt sieben Änderungen. Dabei erwartet er mit Blick auf deutsche Aktien die Herausnahme des Immobilienunternehmens Aroundtown und des Internetproviders United Internet . Aufnahmen deutscher Unternehmen sieht er indes keine.

Die Deutsche-Börse-Tochter und Index-Anbieterin Stoxx Ltd. wird die europäischen Indizes auf Basis der Schlusskurse vom 31. Mai überprüfen. Etwaige Änderungen werden am Donnerstag, 1. Juni, nach Börsenschluss bekannt gegeben und treten am Montag, 19. Juni, in Kraft.

Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (etwa physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann. Allerdings unterscheidet sich der Stoxx 50 diesbezüglich deutlich vom EuroStoxx 50, da er weitaus seltener passiv nachgebildet wird.

Die Aroundtown- gewinnt nachbörslich via Tradegate zeitweise 1,97 Prozent auf 0,9326 Euro, während die United Internet-Aktie 3,29 Prozent auf 13,54 Euro verliert.

