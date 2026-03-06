Aroundtown verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Aroundtown hat am 04.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 0,28 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Aroundtown noch ein Gewinn pro Aktie von 0,550 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 463,6 Millionen USD – ein Plus von 12,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Aroundtown 410,5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,38 USD. Im Vorjahr waren 0,110 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,39 Prozent auf 1,74 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,67 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at