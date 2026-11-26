Aroundtown stellte am 25.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,400 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 25,25 Prozent auf 337,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 451,6 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at