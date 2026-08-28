Aroundtown vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Aroundtown hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,07 USD. Im letzten Jahr hatte Aroundtown einen Gewinn von 0,270 USD je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat Aroundtown 444,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 431,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at