Arqit Quantum Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3CY5W / ISIN: KYG0567U1013
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25.11.2026 06:57:08
Arqit: SEC Discontinues Their Investigation
(RTTNews) - Arqit Quantum (ARQQ) confirmed that the U.S Securities and Exchange Commission staff have discontinued their investigation of Arqit without recommending any enforcement against the company. Arqit said it had been cooperating fully with the SEC investigation relating to the business combination between Arqit and Centricus Acquisition Corp.
Arqit supplies a quantum-safe symmetric key agreement encryption platform which makes the communications links of any networked device, cloud machine or data at rest secure against current and future forms of attack - even from a quantum computer.
At close on NasdaqCM, Arqit shares were trading at $9.95, falling 13.48% from prior session.
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