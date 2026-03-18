Arr Planner hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Arr Planner hat am 16.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.01.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 75,86 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 47,71 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 27,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 13,79 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 10,83 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 230,66 JPY gegenüber 135,06 JPY im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 48,62 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 40,19 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at