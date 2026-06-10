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10.06.2026 06:31:29
Arr Planner hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Arr Planner hat sich am 09.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 beendeten Quartals geäußert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 62,49 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 38,77 JPY je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,64 Milliarden JPY – ein Plus von 23,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Arr Planner 10,25 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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