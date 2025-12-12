Arr Planner mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Arr Planner hat am 09.12.2025 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 98,93 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 45,54 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 31,64 Prozent auf 11,96 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,09 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at