Arr Planner: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Arr Planner gab am 10.09.2026 die Zahlen für das am 31.07.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 94,03 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 66,56 JPY je Aktie generiert.

Arr Planner hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14,74 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12,63 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at