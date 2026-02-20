Array Q4 Profit Surges, Sees Higher Adj. OIBDA, Revenues In FY26; Stock Gains - Update

(RTTNews) - Array Digital Infrastructure, Inc (AD), while reporting significantly higher profit in its fourth quarter, on Friday issued fiscal 2026 outlook, expecting higher revenues and adjusted OIBDA.

In pre-market activity, the shares were gaining around 3.3 percent, after closing Thursday's regular trading 1.4 percent higher at $50.34.

For fiscal 2026, the company expects adjusted OIBDA of $50 million to $65 million, higher than $1 million in fiscal 2025. Adjusted EBITDA would be $200 million to $215 million, compared to prior year's $194 million, and total operating revenues would be $200 million to $215 million, up from $163 million in 2025.

In the fourth quarter, net income attributable to Array shareholders came in at $37.48 million or $0.43 per share, higher than $4.55 million or $0.05 per share last year.

Net income from continuing operations was $41.36 million or $0.48 per share, compared to $11.70 million or $0.13 per share a year ago.

The company's revenue for the period rose 131.2 percent to $60.33 million from $26.09 million last year.

