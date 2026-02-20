United States Cellular Aktie
WKN: 875189 / ISIN: US9116841084
|
20.02.2026 14:17:45
Array Q4 Profit Surges, Sees Higher Adj. OIBDA, Revenues In FY26; Stock Gains - Update
(RTTNews) - Array Digital Infrastructure, Inc (AD), while reporting significantly higher profit in its fourth quarter, on Friday issued fiscal 2026 outlook, expecting higher revenues and adjusted OIBDA.
In pre-market activity, the shares were gaining around 3.3 percent, after closing Thursday's regular trading 1.4 percent higher at $50.34.
For fiscal 2026, the company expects adjusted OIBDA of $50 million to $65 million, higher than $1 million in fiscal 2025. Adjusted EBITDA would be $200 million to $215 million, compared to prior year's $194 million, and total operating revenues would be $200 million to $215 million, up from $163 million in 2025.
In the fourth quarter, net income attributable to Array shareholders came in at $37.48 million or $0.43 per share, higher than $4.55 million or $0.05 per share last year.
Net income from continuing operations was $41.36 million or $0.48 per share, compared to $11.70 million or $0.13 per share a year ago.
The company's revenue for the period rose 131.2 percent to $60.33 million from $26.09 million last year.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu United States Cellular Corp.
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu United States Cellular Corp.
Aktien in diesem Artikel
|United States Cellular Corp.
|41,60
|-2,35%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.