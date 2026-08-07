Array Technologies informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Array Technologies ließ sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Array Technologies die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,05 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Array Technologies 0,190 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Array Technologies in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,57 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 342,1 Millionen USD im Vergleich zu 362,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at