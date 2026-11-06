Array Technologies vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Array Technologies hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -0,05 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,120 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 330,2 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 16,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 393,5 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at