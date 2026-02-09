|
09.02.2026 07:03:20
Arrest in Dubai after shooting of Russian general — FSB
A Russian national has been detained in the United Arab Emirates in connection with Friday's shooting of military intelligence officer Vladimir Alekseyev. The Kremlin blamed Ukraine for the attempted assassination.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
