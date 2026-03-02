Arribatec Group ASA Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Arribatec Group ASA Registered hat am 27.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,11 NOK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Arribatec Group ASA Registered noch ein Gewinn pro Aktie von -6,900 NOK in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 152,5 Millionen NOK – das entspricht einem Zuwachs von 1,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 150,5 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 1,11 NOK gegenüber -11,900 NOK im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 578,78 Millionen NOK ausgewiesen. Im Vorjahr waren 574,73 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at