Arribatec Group ASA Registered hat am 18.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,10 NOK. Im Vorjahresviertel hatte Arribatec Group ASA Registered 0,200 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 131,4 Millionen NOK – das entspricht einem Abschlag von 4,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 137,0 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at