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20.11.2026 06:31:28
Arribatec Group ASA Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Arribatec Group ASA Registered hat am 18.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,10 NOK. Im Vorjahresviertel hatte Arribatec Group ASA Registered 0,200 NOK je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz lag bei 131,4 Millionen NOK – das entspricht einem Abschlag von 4,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 137,0 Millionen NOK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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