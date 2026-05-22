|
22.05.2026 06:31:29
Arribatec Group ASA Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Arribatec Group ASA Registered hat am 20.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,11 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,100 NOK erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite hat Arribatec Group ASA Registered im vergangenen Quartal 152,4 Millionen NOK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Arribatec Group ASA Registered 146,4 Millionen NOK umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!