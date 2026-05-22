Arribatec Group ASA Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Arribatec Group ASA Registered hat am 20.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,11 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,100 NOK erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Arribatec Group ASA Registered im vergangenen Quartal 152,4 Millionen NOK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Arribatec Group ASA Registered 146,4 Millionen NOK umsetzen können.

Redaktion finanzen.at