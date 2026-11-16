Arrive AI veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Arrive AI äußerte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 3,37 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Arrive AI -6,240 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,0 Millionen USD – ein Plus von 300 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Arrive AI 0,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at