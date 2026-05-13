ArriVent Biopharma legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

ArriVent Biopharma hat am 11.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

ArriVent Biopharma hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,96 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,900 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at