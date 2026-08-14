ArriVent Biopharma öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

ArriVent Biopharma stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,05 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei ArriVent Biopharma ein EPS von -0,900 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at