|
05.08.2026 06:31:29
Arriyadh Development Company Bearer: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Arriyadh Development Company Bearer hat am 02.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,25 SAR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,300 SAR je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,36 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 73,9 Millionen SAR, während im Vorjahreszeitraum 72,9 Millionen SAR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!