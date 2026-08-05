Arriyadh Development Company Bearer: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Arriyadh Development Company Bearer hat am 02.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,25 SAR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,300 SAR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,36 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 73,9 Millionen SAR, während im Vorjahreszeitraum 72,9 Millionen SAR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at