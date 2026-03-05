|
Arriyadh Development Company Bearer zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Arriyadh Development Company Bearer präsentierte in der am 03.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Das EPS belief sich auf 0,18 SAR gegenüber 0,510 SAR je Aktie im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Arriyadh Development Company Bearer in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 14,49 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 73,9 Millionen SAR. Im Vorjahresviertel waren 86,4 Millionen SAR in den Büchern gestanden.
In Sachen EPS wurden 1,30 SAR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Arriyadh Development Company Bearer 1,67 SAR je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite hat Arriyadh Development Company Bearer im vergangenen Geschäftsjahr 384,20 Millionen SAR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Arriyadh Development Company Bearer 321,52 Millionen SAR umsetzen können.
