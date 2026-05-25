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25.05.2026 06:31:29
Arrow Coated Products mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Arrow Coated Products hat am 22.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 4,90 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 7,58 INR je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 27,07 Prozent auf 417,8 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 572,9 Millionen INR gelegen.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 31,38 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 41,83 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 2,01 Milliarden INR – das entspricht einem Abschlag von 17,60 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 2,43 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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