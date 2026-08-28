Arrow Exploration gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Arrow Exploration äußerte sich am 27.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Umsatzseitig wurden 47,4 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Arrow Exploration 22,0 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at