Arrow Exploration hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Arrow Exploration ließ sich am 27.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Arrow Exploration die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,03 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,15 Prozent auf 32,2 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at