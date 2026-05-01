Arrow Exploration: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Arrow Exploration lud am 29.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 CAD. Im Vorjahresquartal hatten 0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 27,91 Prozent auf 23,1 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Arrow Exploration 32,0 Millionen CAD umgesetzt.

Arrow Exploration hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,070 CAD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 98,45 Millionen CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 101,00 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at