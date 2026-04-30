Arrow Financial Aktie
WKN: 920764 / ISIN: US0427441029
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30.04.2026 14:09:22
Arrow Financial Corp. Reports Advance In Q1 Income
(RTTNews) - Arrow Financial Corp. (AROW) reported earnings for its first quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $13.49 million, or $0.82 per share. This compares with $6.31 million, or $0.38 per share, last year.
Excluding items, Arrow Financial Corp. reported adjusted earnings of $14.10 million or $0.85 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 6.8% to $53.79 million from $50.36 million last year.
Arrow Financial Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $13.49 Mln. vs. $6.31 Mln. last year. -EPS: $0.82 vs. $0.38 last year. -Revenue: $53.79 Mln vs. $50.36 Mln last year.
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