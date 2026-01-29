Arrow Financial Aktie
WKN: 920764 / ISIN: US0427441029
|
29.01.2026 14:13:37
Arrow Financial Corp. Reports Rise In Q4 Profit
(RTTNews) - Arrow Financial Corp. (AROW) reported earnings for its fourth quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line came in at $14.013 million, or $0.85 per share. This compares with $4.472 million, or $0.27 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 7.3% to $54.610 million from $50.901 million last year.
Arrow Financial Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $14.013 Mln. vs. $4.472 Mln. last year. -EPS: $0.85 vs. $0.27 last year. -Revenue: $54.610 Mln vs. $50.901 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Arrow Financial Corp.
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Arrow Financial Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Arrow Financial Corp.
|33,75
|1,89%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street geht es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.