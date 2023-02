Arrow Financial legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Arrow Financial hat am 30.01.2023 die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0,730 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Arrow Financial 0,612 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Arrow Financial im vergangenen Quartal 37,7 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Arrow Financial 34,8 Millionen USD umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 2,95 USD beziffert. Im Vorjahr waren 3,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Arrow Financial im vergangenen Geschäftsjahr 149,24 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Arrow Financial 142,72 Millionen USD umsetzen können.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 3,00 USD je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 150,21 Millionen USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at