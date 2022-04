Arrow Financial präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Arrow Financial hat am 26.04.2022 die Bücher zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,780 USD, nach 0,825 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 36,0 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 34,8 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at