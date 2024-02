Arrow Financial: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Arrow Financial präsentierte am 01.02.2024 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,460 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,709 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 12,29 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 33,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 37,7 Millionen USD umgesetzt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,77 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 149,24 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 133,95 Millionen USD.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 1,79 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 136,07 Millionen USD gelegen.

