Arrowhead Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A2AGYB / ISIN: US04280A1007
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22.07.2026 16:50:30
Arrowhead Pharma Stock Jumps 24% On Positive Phase 3 Plozasiran Trial Results
(RTTNews) - Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR) shares surged $17.98, or 24.13 percent, to $92.50 on Wednesday, after the company reported positive topline results from its pivotal Phase 3 SHASTA-3 and SHASTA-4 studies evaluating plozasiran in patients with severe hypertriglyceridemia.
The stock opened at $85.39 and traded between $84.36 and $95.49 during the session. It has traded in a 52-week range of $15.01 to $95.49. Trading volume reached 2.62 million shares, compared with an average daily volume of 2.11 million shares.
Both Phase 3 trials met their primary endpoint of reducing triglycerides versus placebo and achieved all prespecified secondary endpoints, including a statistically significant reduction in acute pancreatitis compared with placebo. Patients receiving plozasiran recorded median triglyceride reductions of 79 percent and 81 percent at 12 months, while pooled data showed a 78 percent reduction in acute pancreatitis events versus placebo.
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