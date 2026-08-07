Arrowhead Pharmaceuticals: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Arrowhead Pharmaceuticals hat am 04.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Arrowhead Pharmaceuticals vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,36 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,260 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Arrowhead Pharmaceuticals im vergangenen Quartal 75,3 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 170,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Arrowhead Pharmaceuticals 27,8 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at