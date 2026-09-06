Arrowhead Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A2AGYB / ISIN: US04280A1007
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06.09.2026 23:55:01
Arrowhead Pharmaceuticals Director Sells 11,600 Shares for $1 Million
Michael S. Perry, a Director at Arrowhead Pharmaceuticals (NASDAQ:ARWR), sold 11,600 shares of common stock on Aug. 18, 2026, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($87.30); post-transaction value based on Aug. 18, 2026, market close ($87.90).Arrowhead Pharmaceuticals, founded in 1989 and headquartered in Pasadena, California, represents a clinical-stage biopharmaceutical company with a market capitalization of $12.2 billion and 711 employees. The company's strategic focus on RNAi-based therapeutics provides a differentiated technological platform for addressing genetic and metabolic disorders with limited treatment options. With TTM revenue of $669.5 million and continued investment in its pipeline, Arrowhead demonstrates the capital-intensive nature of biopharmaceutical development. However, the company remains positioned to capture significant value upon successful advancement and commercialization of its clinical candidates.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Arrowhead Pharmaceuticals Inc
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03.08.26
|Ausblick: Arrowhead Pharmaceuticals öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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06.05.26
|Ausblick: Arrowhead Pharmaceuticals stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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22.04.26
|Erste Schätzungen: Arrowhead Pharmaceuticals gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Arrowhead Pharmaceuticals Inc
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