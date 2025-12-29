Xpeng Aktie
WKN DE: A2QBX7 / ISIN: US98422D1054
|
29.12.2025 18:49:10
Arrowpoint Exits XPeng Position, Selling 500,000 Shares Worth $9 Million
According to a filing with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) dated Nov. 13, 2025, Arrowpoint Investment Partners (Singapore) sold its entire holding in XPeng Inc. (NYSE:XPEV). The fund reduced its position by 500,000 shares, corresponding to an estimated $8.94 million change in value based on quarterly average prices. No shares remain after the trade.The fund sold out its XPeng position, which previously accounted for 8% of assets under management (AUM) in the prior quarter; post-trade, the stake represents 0% of AUM.Top equity holdings after the filing: Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Xpengmehr Nachrichten
|
19.08.25
|Ausblick: Xpeng veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)