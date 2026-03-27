Silverback Therapeutics Aktie
WKN DE: A2QHK9 / ISIN: US82835W1080
|
27.03.2026 13:44:11
ARS Pharma: FDA Approves Label Update For Theneffy 1 Mg To Remove Age Criteria
(RTTNews) - ARS Pharmaceuticals, (SPRY) announced the U.S. FDA has approved updating theneffy 1 mg or epinephrine nasal spray prescribing information to remove the age criteria so all children and adults who weigh 33 lbs. or more can utilize neffy for the emergency treatment of Type 1 allergic reactions, including anaphylaxis. The label update recommends patients carry neffy in the blister packaging or in the neffy carrying case.
Nicole Chase, Allergy/Immunology and Pediatrics, said: "Having a needle-free epinephrine treatment available for anyone who meets the weight criteria is an important step forward, in broadening access, lowering treatment hurdles, and supporting caregivers who are doing everything they can to protect their children."
At last close, ARS Pharma shares were trading at $8.56, up 8.35%.
For More Such Health News, visit rttnews.com.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Silverback Therapeutics Inc Registered Shs
|
09.11.25
|Ausblick: Silverback Therapeutics veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Silverback Therapeutics Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Silverback Therapeutics Inc Registered Shs
|8,07
|-5,72%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street beendet Handel tiefrot -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich fester
Die heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich schwächer. Auch die US-Börsen verbuchten Verluste. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Freitag vorwiegend auf höherem Niveau.