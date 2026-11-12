ARSS Infrastructure Projects stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

ARSS Infrastructure Projects hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,90 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1428,110 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 231,1 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 114,1 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at