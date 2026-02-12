ARSS Infrastructure Projects vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

ARSS Infrastructure Projects präsentierte in der am 10.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 INR. Im Vorjahresquartal waren -0,080 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 95,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 195,5 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 382,5 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at