ARSS Infrastructure Projects: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

ARSS Infrastructure Projects hat am 10.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1428,11 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,520 INR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 66,11 Prozent auf 114,1 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte ARSS Infrastructure Projects 336,7 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at