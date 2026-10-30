Freedom Aktie
WKN DE: A2DW84 / ISIN: US3563901046
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30.10.2026 09:03:27
Art for freedom: Maria Kalesnikava in Bonn
The Belarusian musician and civil rights activist Maria Kalesnikava held the keynote speech on the importance of art at the 2026 Beethovenfest in Bonn. She also visited DW.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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