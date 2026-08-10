ART FORCE JAPAN: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ART FORCE JAPAN hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 82,63 JPY. Im letzten Jahr hatte ART FORCE JAPAN einen Gewinn von 12,30 JPY je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 78,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,18 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 1,23 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at